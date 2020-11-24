Эксперт прокомментировал отказ Дегтярева от охраны

История с тендером на оказание услуг по охране высшего должностного лица Хабаровского края стоимостью 33 млн рублей могла стать ответом на действия врио главы региона Михаила Дегтярева по наведению порядка в аппарате правительства, в том числе и в сфере госзакупок, считает политолог Андрей Кудисов.

«Как мы знаем, назначение Михаила Дегтярева состоялось на фоне крайне непростой обстановки в Хабаровском крае. Плюс новый глава региона решительно взялся за дело, начав наводить порядок, в том числе и в чиновничьих рядах. В такой ситуации обязательно будут недоброжелатели, это неудивительно. Пожалуй, на протяжении всего времени мы наблюдаем попытки противников Дегтярева тиражировать различного рода негативные сообщения, которые в лучшем случае являются некими субъективными интерпретациями, но чаще – откровенными фейками. Полагаю, большинству разумных людей очевидно, что для Михаила Дегтярева найм личной охраны за 33 млн бюджетных рублей был бы равнозначен политическому самоубийству», – передает слова эксперта «Восток медиа».

Кудисов подчеркнул, что система госзакупок прозрачна, и скрыть от общественности подобный факт невозможно. К тому же попытка нанять семь персональных охранников, которую пытались приписать Дегтяреву, резко контрастирует с его текущим стилем жизни и работы. Врио главы региона активно ездит по краю, встречается с огромным количеством жителей региона и всегда открыт для общения, к нему может свободно подойти на улице любой прохожий.

«Тут сложно ввести жителей края в заблуждение, ведь все это происходит у них на глазах – они прекрасно видят, как ведет себя Михаил Дегтярев, и понимают, что он не похож на чиновника, который пытается отгородиться, окружив себя стеной охранников», – отметил политолог.

Напомним, Дегтярева возмутила ситуация с объявлением тендера на его охрану стоимостью в 33 млн рублей. Сразу после того, как он узнал о проведении закупки, потребовал ее немедленной отмены. Кроме того, Дегтярев раскритиковал работу системы госзакупок в правительстве края. По словам главы региона, она нуждается в тщательной проверке. Система неэффективна и криминализирована.