Амаяк Акопян назвал размер своей пенсии ЦУМ захотели оштрафовать из-за очереди за смартфонами Названо место прощания с Джигарханяном 14 ноября 2020, 11:58 Текст: Наталья Ануфриева

Прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном планируется провести в Московском драматическом театре, которым он руководил, вероятная дата – 17 ноября, сообщил заведующий труппой театра Джигарханяна Вячеслав Дьяченко. Дьяченко сообщил, что «пока планируется провести прощание и похороны 17 ноября», однако «еще конкретного решения не принято», передает ТАСС. Прощание должно пройти в Московском драматическом театре, которым руководил Джигарханян. Напомним, народный артист СССР Армен Джигарханян умер в ночь на субботу на 86-м году жизни.

