Националист Дацик вышел из колонии по УДО

Националист Вячеслав Дацик вышел из колонии по условно-досрочному освобождению и приехал домой к жене, он собирается подготовиться к бою в конце декабря.

«В ближайшее время у него состоится бой, я так поняла, в конце декабря уже намечен первый бой. Ну и в дальнейшем у него уже подписаны различные контракты, и вот на протяжении всего этого года он, так скажем, займется активно спортивной деятельностью, как и занимался ранее», – цитирует адвоката Дацика Наталью Крамарец 360.

Националист пытался поддерживать форму в заключении, он участвовал в соревнованиях по гиревому спорту и победил на нем.

В октябре сообщалось, что суд одобрил националисту Вячеславу Дацику ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Напомним, Дацика осудили за незаконное пересечение границы с Эстонией. Дацика задержали пограничники, он пытался перебраться через Нарву в Эстонию.

Скандально известный националист и боец без правил Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан был осужден за нападение на салон сотовой связи. Также он известен тем, что во время погрома в борделе в Петербурге заставил сотрудниц и посетителей пройти обнаженными до ближайшего отдела полиции.