Националиста Дацика задержали на границе с Эстонией

Националиста Вячеслава Дацика задержали в Ленобласти за попытку перейти границу с Эстонией, пишут СМИ со ссылкой на источник.

Дацика задержали пограничники, он пытался перебраться через Нарву в Эстонию, передает «Интерфакс» со ссылкой на собеседника. По этим данным, он был не один.

В отношении него возбудили дело по статье «Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

По данным 47news, Дацик якобы пытался помочь многодетному отцу пересечь границу. По этим сведениям, Дацик вместе с другим мужчиной пытались пересечь границу на лодке, однако у них сломалось весло, после чего их прибило к эстонской стороне.

Скандально известный националист и боец без правил Вячеслав Дацик по прозвищу «Рыжий Тарзан» был осужден за нападение на салон сотовой связи. Также он известен тем, что во время погрома в борделе в Петербурге заставил сотрудниц и посетителей пройти обнаженными до ближайшего отдела полиции.