Суд одобрил УДО националисту Дацику

Тосненский городской суд одобрил националисту Вячеславу Дацику ходатайство об условно-досрочном освобождении.

«Ходатайство удовлетворено об УДО в отношении Дацика удовлетворено. Но пока решение в силу не вступило и может быть обжаловано», – цитирует сообщение РИА «Новости».

В суде уточнили, что Дацик может выйти из колонии, если решение не будет обжаловано.

Напомним, Дацика осудили за незаконное пересечение границы с Эстонией. Дацика задержали пограничники, он пытался перебраться через Нарву в Эстонию.

Скандально известный националист и боец без правил Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан был осужден за нападение на салон сотовой связи. Также он известен тем, что во время погрома в борделе в Петербурге заставил сотрудниц и посетителей пройти обнаженными до ближайшего отдела полиции.