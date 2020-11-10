Беглый молдавский олигарх Плахотнюк получил турецкое гражданство

Разыскиваемый властями Молдавии за отмывание денег олигарх Владимир Плахотнюк получил гражданство Турции, сообщили молдавские СМИ.

Гражданство было получено бизнесменом в обмен на инвестиции, пишет портал NOI. MD.

Уточняется, что для получения турецкого паспорта теперь достаточно купить недвижимость на сумму 250 тыс. долларов. Портал отмечает, что законодательство Турции запрещает выдачу собственных граждан другим государствам, поэтому «молдавским правоохранительным органам вряд ли удастся заполучить Плахотнюка». Кроме того сообщается, что олигарх, когда еще был главой Демократической партии Молдавии (ДПМ), несколько раз встречался с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, оказывая ему «определенные услуги», среди которых арест директора лицея Orizont и нескольких учителей, имеющих турецкое гражданство.

В июне 2019 года ДПМ объявила об уходе в оппозицию, признав новое правительство. После этого сторонники и члены ДПМ начали спешно покидать страну. Плахотнюк отправился в Лондон. Позже президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что беглого олигарха приютили в США, чтобы с его помощью влиять на политику в республике. Как считает глава Молдавии, Плахотнюка также хотели использовать в борьбе с Россией, провокации против которой он неоднократно устраивал в последние годы по заказу извне. Позже Плахотнюк был заочно арестован Тверским судом Москвы по обвинению в выводе из России 37 млрд рублей.

В апреле 2020 года Россия заочно предъявила обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей, объявив его в международный розыск.