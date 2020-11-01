Украинка купила в магазине светящуюся в темноте курицу

На Украине покупательница приобрела в магазине курицу, которая светится в темноте, она рассказала об этом в соцсетях и опубликовала фотографию продукта.

Украинка Елена Заславская в своем Facebook пояснила, что купила курицу в магазине «Сильпо», она сготовила из нее борщ и дала один кусок коту. Питомец отказался есть это мясо.

«Ночью встаю – а эта курица светится! Только что голограммы не показывает», – добавила она. В подтверждение своим словам она прикрепила к посту фотографию курицы в темноте.

It’s a piece of chicken I bought in Silpo. Glowing in darkness. I posted this picture in local group but people keep... Опубликовано Olena Zaslavska Суббота, 31 октября 2020 г.

Девушка объяснила, что поела борща на этом мясе, он ей показался вкусным, но в итоге все же решила выбросить мясо. По ее словам, когда она выкидывала продукт, то жир светился у нее на пальцах.

Ранее жительница Тулы рассказала в соцсетях, что у нее во время готовки взорвалась колбаса, купленная в одном из местных магазинов. Она также опубликовала снимки разорванной колбасы.