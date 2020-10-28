Волонтеры Лиги безопасного интернета выявили более 2 тыс. фейков о коронавирусе

Волонтеры Лиги безопасного интернета с 9 октября выявили в Сети больше 2 тыс. фейков о коронавирусе, сообщила директор Лиги, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

«2 тыс. 24 недостоверных сообщения о коронавирусе в Сети мы выявили с 9 октября. Последнюю неделю мы видим, что таких фейков появляется намного больше, и они начинают массированно рассылаться по всем регионам России. В основном они идут через рассылку в мессенджерах WhatsApp, Viber. В последние дни мы видим, что они появляются и на других площадках – это Instagram, Facebook, «ВКонтакте» – практически все социальные сети, мессенджеры, которыми пользуются россияне», – передает ее слова «Москва 24».

Она добавила, что было заблокировано только 4% от всех недостоверных сообщений. Как уточнила Мизулина, Москва и Московская область входят в число регионов, где распространяется больше всего фейков о коронавирусе.

«В первую очередь это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Красноярский край, Тюмень, Хабаровский край, Ставропольский край, Чеченская Республика, Якутия – один из лидеров по фейкам, Республика Татарстан, Краснодарский край», – пояснила Мизулина.