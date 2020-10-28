Газпром заявил о рекордных запасах в ПХГ

В 27 подземных хранилищах газа, эксплуатируемых компанией «Газпром ПХГ», сформирован рекордный для российской газовой отрасли оперативный резерв голубого топлива в объеме 72,322 млрд куб. м.

«Закачка газа в хранилища завершилась 27 октября. В настоящий момент все ПХГ готовы к наступлению холодов, пиковым нагрузкам на Единую систему газоснабжения и бесперебойному обеспечению российских потребителей теплом. Объекты находятся в режиме ожидания начала отбора газа», – сообщила пресс-служба компании.

ООО «Газпром ПХГ» является дочерним предприятием ПАО «Газпром», объединившим в своей структуре практически все подземные хранилища газа, которые расположены на территории России.

Ранее президент России Владимир Путин попросил главу Газпрома Алексея Миллера доложить о подготовке компании к предстоящему отопительному сезону в стране и о плане газификации.