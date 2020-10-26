Эксперт оценил призыв Берлина перезагрузить отношения США и ФРГ

«Маас хочет строить новый мир вместе с США, но так не получится. Мы наблюдаем переход к мультиполярному миру. Россия, Китай, Индия, Турция и другие державы требуют более реальных правил игры», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о необходимости перезагрузки германо-американских отношений после президентских выборов в США.

«Хайко Маас надеется, что действующий глава Белого дома Дональд Трамп уйдет, а вместо него придет Джо Байден, и при нем будет восстановлена старая система взаимоотношений между странами, – сказал Александр Рар. – Маас сетует на то, что американо-европейские отношения пострадали в первую очередь потому, что США сломали все организации, поддерживавшие стабильность и осуществлявшие, грубо говоря, роль мирового правительства».

После окончания Второй мировой войны были установлены «общие правила поведения», а сейчас все чувствуют, что они перестают действовать, продолжил собеседник. Кроме того, судя по всему, Маас нацелен и на восстановление отношений с Россией, предположил Рар.

«В некоторых вопросах европейцы действуют очень самостоятельно и даже революционно, например, в области экологии и защиты окружающей среды. Они пишут правила игры и уговаривают других следовать их курсу. А в вопросах глобальной безопасности Европа по-прежнему подчиняется США и выполняет все выдвигаемые требования», – отметил собеседник.

«Маас намекает на то, что нужно вместе с США строить новый мир, но так не получится. Сейчас мы переходим от ситуации, когда всем заправляла Америка и ряд европейских стран, к мультиполярному миру. Россия, Китай, Индия, Турция и другие державы требуют более реальных правил игры», – заключил Александр Рар.

Напомним, в понедельник министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил о готовности Берлина к перезагрузке трансатлантического партнерства после президентских выборов в США вне зависимости от победившего кандидата.

«Нам нужно новое общее понимание глобальных «правил игры», которые в последние годы были нарушены различными сторонами», – сказал Маас, отметив, что это касается скоординированной политики санкций, общей позиции по отношению к Китаю, сотрудничества во Всемирной торговой организации (ВТО) и действий на Западных Балканах.

Глава МИД ФРГ отметил, что правительство Германии вскоре после выборов обратится к Вашингтону с предложениями – «в качестве вклада в новую, трансатлантическую повестку дня» и подчеркнул: разногласия между США и Европой идут на пользу не только «Пекину и Москве, но также Тегерану и Пхеньяну», поэтому перезагрузка необходима.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала о двойственной позиции Германии по отношению к России. С одной стороны, германские власти не хотели полностью прерывать диалог с Москвой, а с другой стороны – старались избежать конфликта с США, что сделало Германию «слабым звеном» в антироссийской коалиции.