Германия призвала США к перезагрузке отношений после выборов

Берлин выступает за перезагрузку в трансатлантическом партнерстве после президентских выборов в США вне зависимости от победившего кандидата, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

По его словам, Германия и Европа должны подготовиться к тому, что США будут «менее вовлечены в события в мире». Маас подчеркнул, что разногласия между США и Европой идут на пользу не только «Пекину и Москве, но также Тегерану и Пхеньяну», поэтому нужна перезагрузка, передает Deutsche Welle со ссылкой на газету Welt am Sonntag.

Глава МИД ФРГ отметил, что правительство Германии вскоре после выборов обратится к Вашингтону с предложениями – «в качестве вклада в новую, трансатлантическую повестку дня».

«Нам нужно новое общее понимание глобальных «правил игры», которые в последние годы были нарушены различными сторонами», – сказал Маас, отметив, что это касается скоординированной политики санкций, общей позиции по отношению к Китаю, сотрудничества во Всемирной торговой организации (ВТО) и действий на Западных Балканах.

Также Маас добавил, что новые отношения между Европой и США должны характеризоваться и умением европейцев «при необходимости справляться с кризисами самостоятельно». По его словам, целью должно стать достижение «европейского суверенитета», но это вовсе не означает отказа от трансатлантического партнерства.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Германия оказалась слабым звеном новой антироссийской коалиции.