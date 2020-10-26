Россиянку в Турции заставили сдать тест на коронавирус за 200 евро

Жительница Уфы Элона Квавадзе была вынуждена сдать тест на коронавирус в Турции за 200 евро (18 тыс. рублей), обратиться к местным медикам ее заставило подозрение на COVID-19.

Девушка рассказала в Instagram, что перед вылетом в Бодрум у нее возникла аллергическая реакция – появились пятна на глазах, а в самолете она уже не чувствовала вкус еды.

Уже в Турции вызванный в отель врач, услышав слово «коронавирус», поднял шум. Менеджер отеля «с испуганными глазами» настаивал на срочном тесте на COVID-19. Выяснилось, что он обойдется в 200 евро и отказаться нельзя.

В тот же день стало известно, что результат теста отрицательный. Медики еще после сдачи теста потеряли к россиянке интерес.

«А принудительный тест за 200 евро, не разбираясь в ситуации, взяли оперативно. С одной стороны, нечестно. Ведь сервис тут на высшем уровне! Что с медициной-то? Что за цены?! Ну и отношение на троечку. С другой стороны, слава Богу, что все хорошо», – отметила Квавадзе.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль призвал россиян не лететь за границу без острой необходимости.