Эксперт: Угроза огромного штрафа заставит западные IT-гиганты соблюдать российские законы

России давно нужно было найти рычаги воздействия на западные IT-компании, отказывающиеся удалять запрещенный контент по решению Роскомнадзора или решению суда, заявил газете ВЗГЛЯД член ОП Никита Данюк. По его словам, принятый Госдумой законопроект о крупных штрафах за такие нарушения позволит российским властям привлекать крупные интернет-платформы к ответственности.

«Законопроект правильный и даже запоздалый. Россия давно была должна начать регулировать информационное пространство и деятельность интернет-платформ. Уже сложилась практика, согласно которой крупнейшие площадки – YouTube, Twitter, Facebook – не блокируют доступ к материалам, подлежащим удалению согласно нашему законодательству или конкретному решению суда. Эти материалы исчисляются иногда сотнями и даже тысячами страниц», – возмущается член Общественной палаты Никита Данюк.

После принятия закона нужно будет окончательно устранить правовой вакуум в этой области, наладить международные механизмы контроля, надзора и исполнения судебных решений, в частности взыскания жестких штрафов, добавляет эксперт.

Собеседник отмечает, что в данном случае государство руководствуется интересами простых граждан. «Зачастую контент, который отказываются удалять эти социальные сети, – это недостоверная информация. Проще говоря, фейки, связанные с нашей жизнью, с общественно-политическими процессами. С помощью фейков легко манипулировать обществом через социальные сети и крупные IT-площадки», – пояснил он.

Данюк назвал «порочной» нынешнюю практику, при которой зарубежные интернет-платформы не выполняют решения российских судов, которые требуют заблокировать доступ к той или иной информации. «Нужно создавать прецеденты, когда зарубежные интернет-платформы будут платить большие штрафы», – уверен член ОП.

«До недавнего времени вынесенные российскими судами постановления о штрафах для многих иностранных компаний были филькиными грамотами. Компании действовали в Рунете только из-за рубежа, представительств в России не имели, поэтому судебным приставам было физически некуда отправить постановление о штрафе. Сейчас же, если не будет реакции ответчика на штраф, появится правовой международный механизм, вследствие которого ответчику придется обратить на штраф внимание», – уверен Данюк.

«Во многих странах мира суды штрафуют зарубежные IT-гиганты за нарушения местного законодательства, и властям в итоге удается добиться уплаты штрафов даже за границей. Эта практика характерна для Европы, США, Азии. Так что в этом случае мы далеко не первопроходцы. В России теоретически уже введена правовая ответственность за публикацию запрещенного контента, однако чтобы эта норма работала, нужно не только принять закон, но и наладить эффективную правоприменительную практику», – сказал Данюк.

Напомним, во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект о миллионных штрафах для провайдеров и владельцев российских и зарубежных интернет-ресурсов, которые не удалили запрещенный контент по требованию Роскомнадзора. «За каждое отсутствие реакции будет штраф», – сказал «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Так, из YouTube, вопреки требованиям Роскомнадзора, к апрелю 2020 года не удалено 10 482 страницы URL с запрещенной информацией, из Twitter – 1462 URL, из Instagram – 1435 URL, из Facebook – 362 URL, отметили депутаты в пояснительной записке.

Штрафы будут составлять от 50 до 100 тыс. рублей для граждан, от 200 тыс. до 400 тыс. рублей для должностных лиц, и от 800 тыс. до 4 млн рублей – для юридических лиц. Повторное нарушение влечет удвоение штрафа.

Отдельно повышаются штрафы для провайдеров и владельцев сайтов и информационных ресурсов в Иинтернете за то, что они не ограничили доступ или не удалили информацию с призывами к экстремистской деятельности, материалы с «порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера, информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений».

Подобное нарушение влечет наложение административного взыскания на граждан – в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, на должностных лиц – от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, на юридических лиц – от 3 млн до 8 млн рублей. В случае повторного нарушения штрафы удваиваются.