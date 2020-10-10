Благодаря снимкам из космоса обнаружено загрязнявшее воду судно на Камчатке

Внимательный мониторинг космических снимков дистанционного зондирования Земли дает первые результаты, так как было обнаружено судно, которое произвело сброс вод в акватории Тихого океана, сообщил глава Камчатки Владимир Солодов.

«Был обнаружен корабль, который проходил 23 сентября в семь утра вблизи Халактырского пляжа и из которого был осуществлен сброс вод», – сообщил губернатор и поделился видеозаписью в своем Instagram.

Он уточнил, что сброс вод был незначительный и не мог привести к тому эффекту, который наблюдается по всей акватории.

Солодов добавил, что информация о нарушении передана в правоохранительные органы.

Ранее Солодов направил письменные приглашения зарубежным ученым в MIT, Caltech, Пекинский университет и Университет Токио, чтобы они смогли подключиться к исследованию Тихого океана.

Напомним, загрязнение океанской воды на Камчатке привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж. Признаки загрязнения также выявлены еще на трех участках Авачинского залива. Накануне Солодов обсудил ситуацию с руководителем климатического направления российского отделения Greenpeace Василием Яблоковым. Губернатор Камчатского края рассказал представителю всемирной экологической организации о результатах облета акватории Авачинского залива. В среду он совместно с группой ученых осмотрел с воздуха несколько бухт, и провел осмотр «на земле» одного из участков побережья. Там отобрали различные пробы, их направили для исследования во Владивосток.