Блогер в Волгограде разбросал в толпу 200 тыс. рублей

Взгляд
6 января, понедельник  |  Последнее обновление — 21:19  |  vz.ru
Разделы

Израильский газопровод сблизит Россию и Турцию

Лидеры трех государств радуются заключению нового соглашения – но их соседей эти планы явно не радуютФото: Aristidis Vafeiadakis/Zumapress/Global Look Press
Греция, Израиль и Кипр подписали важнейшее для этих стран соглашение в газовой области. Газопровод EastMed должен доставить газ с израильского газового месторождения Левиафан и кипрского месторождения Афродита в континентальную Европу по дну Средиземного моря. Почему этому проекту резко противостоит Турция – и что он означает для российских газовых планов? Подробности...
Перейти а раздел…

2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США

«Кинжал» может стать одним из компонентов будущего договора о стратегических наступательных вооруженияхФото: mil.ru
Москва и Вашингтон должны обсудить одно из ключевых международных соглашений, которое касается стабильности всей мировой политической системы. Речь идет о Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), то есть о контроле за самым смертоносным оружием на Земле. Почему Соединенные Штаты не слишком стремятся просто продлить этот документ? Подробности...
Перейти а раздел…

Генри Резник: Понятия «коррупция» нет в Уголовном кодексе

Генри Резник мечтает о временах, когда присяжные будут выносить вердикты по всем делам о тяжких преступленияхФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Трудно заподозрить наших граждан в любви к чиновникам и к педофилам. При этом все равно суды присяжных выносили 20–25% оправдательных приговоров по этим делам. В судах обнаруживались все эти огрехи, связанные с фабрикациями», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Генри Резник. Так он прокомментировал предложение передать на рассмотрение присяжных дела коррупционеров и педофилов. Подробности...
Перейти а раздел…

Путину и Меркель предстоит спасти мир от «второго Вьетнама»

Ангела Меркель прилетит в Москву по приглашению Владимира Путина обсуждать Ближний ВостокФото: kremlin.ru
Дональд Трамп потребовал от Ирака «миллиарды долларов» и пригрозил ударить по объектам культурного наследия Ирана. В ответ Тегеран пообещал Вашингтону «второй Вьетнам», если американцы не выведут войска с Ближнего Востока. Ситуация в регионе накаляется с каждым днем. Ангела Меркель объявила о срочном визите в Москву для обсуждения ситуации с Владимиром Путиным. Удастся ли лидерам двух стран предотвратить большую войну? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп мог бы спасти СССР, но начал превращаться в Гитлера

Антон Крылов, журналист
Мир был бы совсем другим, если бы двойник Дональда Трампа в те годы был президентом СССР. Скорее всего, никакого распада страны не случилось бы, а отношения с США наладились бы без нашей позорной тотальной капитуляции, как это произошло в реальной истории. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Рождество – это про смысл и надежду

Сергей Худиев, публицист, богослов
За Рождеством стоит история, которую всем нам стоит знать. Если вы неверующий – потому что она сформировала нашу цивилизацию. Если вы готовы поверить – то потому, что она может преобразить вашу жизнь, как уже преобразила жизнь множества людей. Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев

Банкротство либералов привело к возрождению культа Сталина

Максим Соколов, публицист
Легенда о товарище Сталине имеет вполне очевидные корни в неустройстве отечественного быта. Массово ощущаемый дефицит справедливости порождает запрос на миф о справедливости жестокой и неумолимой. Подробности...
Обсуждение: 297 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какими будут смартфоны будущего

    Рекорды скорости на воде, земле и в воздухе

    Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

      Перейти а раздел…

      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
      Подробности...

      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
      Подробности...

      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

          Перейти а раздел…
          Насколько успешным был для вас лично 2019 год?
          • Очень хорошим

          • В большей степени хорошим

          • В большей степени плохим

          • Очень плохим

          Бывало ли вам стыдно за свое поведение на новогоднем корпоративе?
          • Да

          • Нет

          На какой улице вы бы предпочли жить?
          • На улице Ельцина

          • На улице Сталина

            Перейти а раздел…

            Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

            Сколько стоит похищенный «лимузин Сталина»?

            Главные ошибки автомобилистов зимой

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Армия Хафтара заняла город Сирт
              Генсек ООН заявил о максимальном уровне геополитической напряженностиМеркель, Макрон и Джонсон обратились к Ирану и ИракуТрамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружияЖириновский на Красной площади раздал деньги «крепостным и холопам»
              Российский турист погиб в ГрузииЭрдоган указал на необходимость ответить на убийство СулейманиПушков: Трамп предлагает Ираку платить за оккупациюБелоруссия захотела уйти от доллара во внутренних расчетах за российский газ
              Сбившего насмерть немецких туристов в Италии пьяного водителя арестовалиЗахарова сыронизировала над словами Мааса о «не очень полезных» угрозах ТрампаИран пообещал США столкновение со «вторым Вьетнамом»Леди Гага рассказала о пережитых изнасилованиях

              Главная тема


              Путину и Меркель предстоит спасти мир от «второго Вьетнама»

              новая смутная эпоха


              Политолог: Растущая роль ЧВК говорит о возврате мира в Средневековье

              «не будем оплакивать»


              Джонсон прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани

              японская аналитика


              Советский МиГ-25 назвали «королем скорости»

              Видео

              надежда ВМФ


              Россия взяла важнейший барьер в строительстве кораблей мирового уровня

              ближний восток


              Две причины для США пожалеть об убийстве Сулеймани

              крупные проекты


              Какие газовые победы празднует Россия

              рынок нефти


              Когда кончится американская «сланцевая революция»

              дефицит справедливости


              Максим Соколов: Банкротство либералов привело к возрождению культа Сталина

              дефицит героев


              Ирина Алкснис: Грета Тунберг сдулась, не успев взлететь

              христианский мир


              Сергей Худиев: Рождество – это про смысл и надежду

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Насколько успешным был для вас лично 2019 год?

              Блогер в Волгограде разбросал в толпу 200 тыс. рублей

              6 января 2020, 20:18

              Текст: Анастасия Воробьева

              Версия для печати

              Блогер, известный в Сети как Альфредо Аудиторе, разбросал в толпу в Волгограде 200 тыс. рублей. При этом в пресс-службе ГУ МВД по региону заявили, что нарушения общественного порядка во время этой акции не было.

              Альфредо Аудиторе заранее разместил пост в Instagram о планах раскидать 200 тыс. рублей возле одного из торговых центров Волгограда. В итоге на акцию собралось достаточно много людей, а когда мужчина начал бросать деньги в толпу, случилась давка, сообщает местное издание v1.ru.

              При этом в полиции отметили, что нарушения общественного порядка не было. «Никаких заявлений в полицию не поступало. Нарушений общественного порядка тоже (не было – ред.)», – уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

              Ранее сообщалось, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время прогулки по Красной площади раздал людям по тысяче рублей «на подарки», назвав их при этом «сироты, крепостные, холопы».


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............