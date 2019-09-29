Трамп назвал Зеленского «очень хорошим президентом»

Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал скандал вокруг своего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Американский лидер назвал своего украинского коллегу «очень хорошим президентом Украины». Трамп подчеркнул в Twitter, что Зеленский в разговоре с «фейковыми новостями в ООН» сам опроверг давление на Киев в какой-либо форме со стороны Белого дома.

Слова Зеленского, по мнению Трампа, «должны были положить конец последней охоте на ведьм», передает РИА «Новости».

«Другие рассыпались в прах!» – заявил Трамп.

Напомним, Трампа обвиняют в том, что в телефонном разговоре он шантажировал Зеленского. Демократическая партия грозит президенту США импичментом.

Трамп опубликовал видео с критикой в адрес демократов.

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