Кравчук напомнил о голосовании народа Украины за союзное государство с Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении «Акта провозглашения независимости Украины» население страны голосовало за союзное с Россией государство.

«Голосовали все, но думали по-разному. Я когда-то поинтересовался, а чего вы голосовали так активно, а они сказали: «Мы думали, что это будет Украина независимой, но с Россией», – приводит РИА «Новости» слова Кравчука.

«То есть, они не видели независимость как государство отдельное, это нужно знать», – подчеркнул первый президент Украины.

По его словам, под «Актом провозглашения независимости Украины» украинцы подразумевали большую независимость в экономическом и социальном плане.

«А то, что мы (Ельцин, Кравчук, Шушкевич – прим. ВЗГЛЯД) думали и решали в Беловежской пуще – мы говорили о государстве. Да, союз государств, но о государстве», – сказал Кравчук в интервью порталу Bihus.info.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД