В Гонконге прошла акция в память о борьбе стран Балтии за независимость

Протестующие в Гонконге образовали живую цепь общей протяженностью около 40 км, напомнив этим о «Балтийском пути» – мирной акции за независимость стран Балтии.

На акции «Путь Гонконга» протестующие выстроились вдоль трех линий метро, образовав живую цепь. Так они хотели продемонстрировать солидарность против полицейского насилия и планов экстрадировать людей в Китай, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Акция прошла в память о событиях 1989 года, когда 23 августа жители Эстонской, Латвийской и Литовской Советских Социалистических республик выстроили живую цепь длиной около 670 км, соединив таким образом Таллин, Ригу и Вильнюс, в память о подписании пакта Молотова-Риббентропа, решившего судьбу этих стран.

Газета ВЗГЛЯД писала об акции 1989 года и разбиралась, кто виноват в отделении Прибалтики от СССР.

Напомним, протесты в Гонконге продолжаются с июня. В минувшее воскресенье власти Китая назвали ключевых организаторов беспорядков, которые режиссируются из США.