Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованном митинге

Прокуратура Москвы предупредила граждан об ответственности за участие в несогласованном массовом публичном мероприятии 3 августа.

Как говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте столичной прокуратуры, в Сети распространяются призывы к участию в шествии по Бульварному кольцу 3 августа, которое не согласованно с органами исполнительной власти Москвы.

«Любые попытки провести 3 августа 2019 года массовое несогласованное публичное мероприятие в Москве – прямое нарушение закона. Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан», – заявили в ведомстве.

Ряд московских оппозиционных деятелей оказались не допущены к намеченным на осень выборам в Мосгордуму. В их подписных листах обнаружили брак, в том числе из-за «мертвых душ». Недовольные недопуском оппозиционеров устроили в центре Москвы несанкционированную публичную акцию, которая сопровождалась беспорядками. Так, участники незаконной акции перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ, в результате чего пострадали восемь сотрудников Росгвардии.

Напомним, по данным ГУ МВД по Москве, в несанкционированной акции в центре Москвы приняли участие порядка 3,5 тыс. человек, причем 700 из них – журналисты и блогеры. Были задержаны более тысячи человек.