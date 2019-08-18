На видео попал момент удара молнией в выжившего американца

Житель штата Южная Каролина выжил после попадания молнии. Инцидент попал на видео – мужчина после этого даже не потерял равновесие, сообщает телеканал WSOC.

На видео с камеры наружного наблюдения мужчина идет по тротуару, укрывшись от дождя зонтом. В этот момент в него или рядом с ним бьет молния. Мужчина уронил зонт, но затем продолжил путь, передает РИА «Новости».

Позже он рассказал, что отделался легким испугом.