Опубликованы официальные документы о преступлениях украинских силовиков в Донбассе

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал «отчет о правонарушениях ВСУ в отношении гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах», опубликовав сканы документа.

Документ подписан врио начальника Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины – начальником Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ генерал-майором И.Л.Криштуном. Документы Журавко опубликовал в своем Facebook.

По словам Журавко, в отчете сообщается о «росте количества преступлений против гражданского мирного населения». Он привел из этих документов четыре наиболее резонансных преступления военных ВСУ в Донбассе.

Так, 5 ноября 2014 года военнослужащий 79 оаэмбр ВМДВ, контрактник по фамилии Паламарчук в состоянии алкогольного опьянения проник в частный дом, изнасиловал девушку и убил ее отца, который ее защищал. В отношении него заведено дело по статье «Умышленное убийство».

16 марта 2015 года в Константиновке Донецкой области мобилизованный военнослужащий по фамилии Карпинец на бронетранспортере в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд ка двух пешеходов, которые были на тротуаре. Одна погибла, вторая получила травмы.

14 июня 2015 года военнослужащие 30 отдельной механизированной бригады ОК «Север», призванные по мобилизации, самовольно покинули расположение подразделения, проникли в частный дом и убили двух женщин – 1938 и 1970 годов рождения.

20 августа 2015 года военнослужащие 53 отдельной механизированной бригады ОК «Восток», призванные по мобилизации, по фамилии Резников и Дячук, а также контрактник Соловей ехали на такси в свою часть, вступили с водителем в спор и расстреляли его из автомата. Тело спрятали в лесополосе, автомобиль оставили в поле.

«Также я перевел на русский язык статистические данные о преступлениях так называемых «воинов света». Они есть самые настоящие мародеры, убийцы, грабители, разбойники, насильники, хулиганы. Эти факты и сегодня скрываются от граждан Украины», – заявил Журавко.

Ранее он также опубликовал «Оперативные сведения главного управления войсковой службы правопорядка вооруженных сил Украины», в которых содержатся сведения о хаосе, бардаке и убийствах в ВСУ событиях.

Журавко также рассказывал о бегстве солдат ВСУ.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как в украинской армии оказалось сборище пьяниц и уголовников.