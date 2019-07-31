В Харькове разрисовали памятную табличку УПА польскими ругательствами

Руководитель Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович сообщил, что в Харькове вандалы расписали бранными словами на польском языке памятную табличку участникам УПА* (запрещена в России).

«В Харькове осквернили памятную табличку УПА*, разрисовав ее бело-красной краской и расписав польской бранью», – сообщил Вятрович в своем Facebook, прикрепив соответствующий снимок к посту.

Управление Нацполиции региона сообщило, что факт вандализма был задокументирован. «В настоящее время работники полиции принимают меры для установления личностей правонарушителей и их местонахождения», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее послы Польши и Израиля на Украине выступили против открытия в Ивано-Франковске памятника лидеру УПА* Роману Шухевичу.

В марте на Украине вступил в силу закон, который признает участниками боевых действий боровшихся в XX веке за «независимость страны», включая представителей УПА*, ОУН*.