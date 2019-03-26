Ветеранов ОУН и УПА на Украине признали участниками боевых действий

На Украине вступил в силу закон, который признает участниками боевых действий боровшихся в XX веке за независимость страны, включая представителей УПА*, ОУН* и УНРА.

Согласно новому закону (№2640-VIII), лица, которые принимали участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке, признаются участниками боевых действий, пишет «Страна».

В частности к таким лицам отнесли Украинскую повстанческую армию* (УПА*), Украинскую повстанческую армию атамана Тараса Боровца (Бульбы) «Полесская Сечь», Украинскую народную революционную армию (УНРА), организацию народной обороны «Карпатская Сечь», Украинскую военную организацию (УВО) и вооруженные подразделения Организации украинских националистов (ОУН*).

Украинское правительство установит порядок предоставления статуса участника боевых действий указанным выше лицам.

В декабре 2018 года Верховная рада приняла этот закон, за него проголосовали 236 народных депутатов.

Напомним, президент Польши заявил, что Украинская повстанческая армия вместе с солдатами дивизии СС «Галичина» участвовала в резне польского населения на Волыни, Подолье и Львовщине. Ранее от также сказал, что Варшава не согласна с отрицанием преступной сущности идеологов украинского национализма Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Украине пора привыкать к роли нацистского государства.