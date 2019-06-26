Шарий дал емкое определение украинской делегации в ПАСЕ

Медиаэксперт Анатолий Шарий дал оценку поведению представителей Украины в ПАСЕ, указав, что делегаты вели себя, как «тупые животные».

Шарий заявил в своем видеоблоге на YouTube, что членам украинской делегации в ПАСЕ не обязательно быть дипломатами, но «они хотя бы должны понимать, как ведут себя дипломаты».

Он указал, что со стороны делегатов постоянно звучали оскорбления – и в зале заседаний Ассамблеи, и за его пределами.

«Не важно, провоцировали российские журналисты или нет – так себя не ведут. Так себя ведут тупые животные, но никак не представители страны», – считает Шарий.

Он также высмеял решение делегации покинуть зал заседаний, задавшись вопросом: «Что будет, когда вы покинете зал? За вами побегут и начнут кричать «не уходите»?».

Медиаэксперт подчеркнул, что продемонстрированное украинской стороной поведение – это «провал» и «позорище», делегаты выставили себя «клоунами».

Напомним, 24 июня ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации, участники летней сессии оспорили полномочия российской делегации.

Член делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко прервал выступление сербского парламентария Александра Шешеля, который выступал на русском языке в поддержку российской делегации. Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на истерику украинского делегата.

Кроме того, Киев решил отозвать посла при Совете Европы.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Москва напугала Украину в ПАСЕ.

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