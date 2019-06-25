Захарова ответила на истерику украинского делегата в ПАСЕ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «истерику» члена делегации Украины в ПАСЕ Алексея Гончаренко, которому «минута вечностью показалась».

«Истерика украинского делегата Гончаренко в ПАСЕ во время выступления сербского парламентария: «Это несправедливо – он уже минуту говорит о моей стране и абсолютно не то...» – напомнила Захарова в Facebook.

Представитель МИДа отметила, что во многом «из-за этих самых «украинских деятелей» с 2014 года «весь мир говорит абсолютно не то» о России.

«А тут ему минута вечностью показалась», – заявила Захарова.