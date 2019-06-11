Названа причина массовой гибели рыбы в Москве

В московских водоемах гибнет рыба, животные погибают из-за сильной жары, отсутствия ветра и нехватки кислорода в воде, сообщил лидер экологического движения «Зеленая Москва» Максим Шингаркин.

В соцсетях опубликовали фотографии мертвой рыбы в Яузе и на Борисовских прудах.

В ГУП «Мосводосток» пояснили, что при исследовании проб воды специалисты не нашли явных причин для гибели рыбы, передает РИА «Новости».

Шингаркин пояснил, что массовая гибель рыбы в первую очередь связана с температурой воды.

«Когда в воде пропадает кислород, мы видим массовый замор рыбы, при высокой температуре, которая сейчас есть, и относительно невысоком ветре у нас происходит кислородное голодание. Это связано в том числе и с тем, что разрастается низшая микрофлора – не съедобная для рыб растительность, которая поглощает принадлежащий рыбе кислород», – рассказал специалист.

Он добавил, что в водоемах Москвы и области нередко находят разные источники загрязнения. Рыба могла попасть в этот источник и погибнуть, а течение перенесло ее в другое место, сказал Шингаркин.

«Каждый конкретный случай должен рассматриваться отдельно», – отметил он.

Ветеринары не нашли заболеваний у рыбы, погибшей на Борисовских прудах в Москве

В столичном департаменте природопользования сообщили, что у погибшей на Борисовских прудах рыбы не нашли заболеваний.

«По предварительной информации, рыба на Борисовских прудах могла погибнуть из-за недостатка кислорода в связи с жарой. Ветеринары не выявили у рыбы заболеваний», – уточнили там.

Ранее синоптики сообщали о наступающей в Москве сильной жаре.