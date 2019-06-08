Синоптики обещали москвичам жару

Москвичей ожидает жаркая погода без осадков, сообщают синоптики.

Днем в столице и области ожидается до 33 градусов жары, передает ТАСС.

В ночь на воскресенье термометры в Москве покажут 16–18 градусов тепла (в центре города 19–21 градус). По области может похолодать до 13 градусов тепла.

В субботу в столичном регионе ожидается слабый ветер без осадков.

Атмосферное давление составит около 756 мм ртутного столба.