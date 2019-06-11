Козак сообщил о планах главы Демпартии Молдавии изменить политику Кишинева

Вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что лидер молдавской Демократической партии Владимир Плахотнюк передал ему конверт с предложением об изменении внешнеполитического курса Кишинева.

«Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы», – рассказал Козак «Коммерсанту».

Он добавил, что рекомендовал социалистам и президенту Молдавии Игорю Додону «не рассматривать никакие тайные предложения ни Владимира Плахотнюка, ни других партий».

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о ситуации в Молдавии, где развивается политический кризис. В республике появилось сразу два президента и два премьера, а на авансцену вышли не отстраненный президент Игорь Додон и олигарх Владимир Плахотнюк, а другие фигуры.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд запросил срочное заключение Венецианской комиссии о событиях в Молдавии.

МИД России заявил, что Москва приветствует формирование в Молдавии правящей коалиции и правительства, рассчитывает на скорейшую нормализацию ситуации в стране.