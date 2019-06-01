Россия ограничила поставки угля и бензина на Украину

С 1 июня для поставок угля и ряда нефтепродуктов на Украину требуется разрешение МЭР России, говорится в соответствующем постановлении российского кабмина.

Речь идет о бензине, дизтопливе, пропане, бутане и прочих сжиженных газах, а также о каменном угле, полученных из него видах твердого топлива, буром угле, коксе или полукоксе из торфа.

Кабмину передан список компаний для выдачи разрешений. Список планируется пересматривать каждый месяц, передает РИА «Новости».

Напомним, на Украине спрогнозировали рост цен на бензин из-за нововведений в России.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько Украина зависит от российских нефтепродуктов.