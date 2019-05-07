Предприятия Дальнего Востока выразили интерес к профессионалам со всей России

В Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики рассказали о перспективах трудоустройства на флагманских предприятиях и поддержке новых сотрудников.

Около 135 тыс. новых рабочих мест будет создано на Дальнем Востоке до 2025 года в рамках инвестиционных проектов, реализуемых в регионе. Уже сейчас начали работу более 1,5 тыс. новых предприятий, которые создали более 27 тыс. новых рабочих мест, сообщает Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Перспектива участия в масштабных проектах привлекает специалистов как с Дальнего Востока, так и из других регионов России.

Так, Максим Никонов из Астрахани переехал в Большой Камень Приморского края для работы на флагманском предприятии судостроительной отрасли – ССК «Звезда» в должности руководителя проекта. До этого он уже более 18 лет работал в кораблестроении, 10 лет из которых – работа над новыми проектами.

На протяжении нескольких месяцев он готовился к переезду: в апреле 2018 года специалисты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке связались с Максимом Никоновым, в августе прошло личное знакомство и встреча с представителем ССК «Звезда», в январе 2019 года состоялся сам переезд.

«На Дальнем Востоке я раньше не бывал, но много слышал от друзей-дальневосточников, а также встречался по работе с представителями дальневосточных компаний. Решение о переезде принять было нелегко. В связи с рождением ребенка, супруга живет пока в Астрахани. Когда дочка подрастет и сможет перенести перелет сразу-же перевезу всю семью в Большой Камень. Вначале было трудно привыкать к новым условиям – другой климат, другой часовой пояс. Но сейчас этот период уже позади», – вспоминает Максим Никонов.

Он также уточнил, что, делая выбор, ориентировался на три причины. Первая –возможность участвовать в становлении предприятия, вторая – профессиональный вызов, который реализуется в руководстве проектом строительства судна, которого еще не было в России, и третье – работа с современными технологиями и оборудованием.

Сейчас на ССК «Звезда» требуется около 3800 специалистов. Судостроительный комплекс при поддержке государства выплачивает сотрудникам компенсацию переезда и помогает в обустройстве на новом месте, например, строит жилье для своих сотрудников в новом микрорайоне.