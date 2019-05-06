Американские ученые выявили девять сексуальных ориентаций

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6 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 19:43  |  vz.ru
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Может ли торговля наладить отношения России и США

Американские товары нашли бы достойное место на российских рынкахФото: Rick Wilking/Reuters
Дональд Трамп рассказал Владимиру Путину о желании США больше торговать с Россией. Товарооборот резко сократился после 2014 года, а сейчас начал постепенно увеличиваться, но до пиковых показателей все равно далеко. Более того, торговля с той же Германией у Москвы в разы больше. Почему между США и Россией так слабо развиты экономические связи и как это влияет на политические отношения двух стран? Подробности...
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Нужно ли России выходить из Европейской конвенции о правах человека

Россию уже практически изгнали из «семьи народов» Совета ЕвропыФото: Алексей Витвицкий/ТАСС
Россия рассматривает все варианты, вплоть до выхода из Совета Европы и Европейской конвенции о правах человека, сообщил наш полпред в СЕ Иван Солтановский. Для «развода» не нужно будет прикладывать усилия – в июне России грозит исключение из ПАСЕ за неуплату взносов. Вряд ли большой бедой станет уход из европейского клуба, где россиян лишили права голоса. Но стоит ли отказываться от Страсбургского суда? Подробности...
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Пять ключевых вопросов о трагедии «Суперджета»

Пожар на борту случился из-за того, что пилоты не справились с лавиной технических отказовФото: sledcom.ru
Следствие озвучило основные версии крушения авиалайнера «Сухой Суперджет 100» в Шереметьево. Названа и причина гибели людей в этой авиакатастрофе, которая стала одной из самых смертельных за последние годы. Тем не менее вокруг трагедии возникают все новые споры. Эксперты в области авиации обозначили главные вопросы, которые еще требуют ответа. Подробности...
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Жители Прибалтики радуются бесчинствам натовских солдат

Военнослужащие НАТО порой ведут себя в Прибалтике просто по-хамски – но местных жителей это не слишком смущаетФото: Сергей Степанов/РИА Новости
Перестрелки на улицах, поломанные заборы, осквернение государственного флага и избиение местных жителей. Все это – признаки учений, которые регулярно проводит НАТО в Прибалтике. Очередные маневры НАТО «Весенний шторм» начались в Эстонии, но реакция самих прибалтов на все эти бесчинства для россиян выглядит, пожалуй, парадоксальной. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Почему Израиль до сих пор не разобрался с сектором Газа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сектор Газа остается самой горячей точкой палестино-израильского конфликта. И при этом, как ни странно, самой управляемой и предсказуемой. Что мешает Израилю окончательно «решить палестинский вопрос»? Подробности...

Глобализация по-китайски и новое неприсоединение

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Все крупные страны сейчас пытаются понять, как действовать в новом миропорядке, в котором Китай становится ключевым игроком. Борьба двух партий – антикитайской и прокитайской – теперь реальность и в США, и в России. Подробности...

Давайте подождем с приговорами по делу «Суперджета»

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Трагедию самолета SSJ в аэропорту Шереметьево многие восприняли, как личную. Доминирующее мнение в соцсетях: не делайте поспешных выводов ни про самолет, ни про причины аварии – дайте специалистам во всем разобраться. Подробности...
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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      Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис Мантуров
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      Император Японии Акихито отрекся от престола в пользу старшего сына – 59-летнего наследного принца Нарухито. Таким образом 85-летний Акихито стал первым императором в современной истории Японии, который решил добровольно уйти на пенсию
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            Американские ученые выявили девять сексуальных ориентаций

               6 мая 2019, 19:09
            Фото: Avishek Das/ZUMA/Global Look Press
            Текст: Анастасия Норина

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            Трех типов сексуальной ориентации недостаточно для описания взаимоотношений между людьми, а ориентация изменяется и развивается до 30 лет, говорится в опубликованном в издании Journal of Sex исследовании.

            Американская исследовательница Кристин Кэсл из Политехнического университета Виргинии использовала данные опроса, в рамках которого молодые люди и девушки в возрасте 16-18 лет отвечали на вопрос о том, какой пол для них является более привлекательным, какого пола их партнеры и как они идентифицируют себя (гетеро-, гомо- или бисексуал), пишет «Вести. Наука».

            Далее все опрошенные отвечали на те же самые вопросы еще три раза. Последнее анкетирование проводилось в возрасте 30 лет. Всего в исследовании приняли участие семь тысяч человек.

            На основе полученных данных Кэсл описала девять видов сексуальных ориентаций, так как в ходе исследования оказалось, что трех недостаточно для описания. Также она отметила, что сексуальность людей меняется с течением времени.

            «Сексуальная ориентация включает многие жизненные аспекты: кто нас больше привлекает, с кем мы имеем сексуальные связи и какова наша самоидентичность. До сих пор исследователи фокусировались в основном только на одном из этих аспектов для измерения и распределения людей по категориям. Однако это может быть излишним упрощением ситуации. Например, некоторые люди, относящие себя к гетеросексуалам, сообщали об отношениях с людьми своего пола», – пишет Кэсл.

            По мнению ученого, мужчин можно распределить по четырем группам: лица традиционной ориентации или гетеросексуалы (87,4% опрошенных), мужчины преимущественно традиционной ориентации (3,8%), гомосексуалы на этапе становления (2,4%) и лица с минимальными сексуальными проявлениями (6,5%).

            При этом для описания женской сексуальности исследовательнице потребовались пять категорий: лица традиционной ориентации (73,8%), преимущественно традиционной (10,2%), бисексуалы на этапе становления (7,5%), лесбиянки на этапе становления (1,5%) и женщины с минимальными сексуальными проявлениями (7%).

            Исследование показало, что люди, которые выбирают партнеров противоположного пола, показывают самую маленькую изменчивость сексуальной ориентации через годы. Те, кто находился в середине «спектра» или на этапе становления в качестве лица нетрадиционной ориентации, наоборот, показали максимальные изменения в течение времени.

            Например, 67% женщин с преимущественно традиционной ориентацией в двадцать с небольшим лет считали сексуально привлекательными оба пола, однако к 30 годам они выбирали уже только мужчин. При этом женщины показали наибольшую изменчивость ориентации с возрастом.

            Автор исследования отметила, что в середину спектра (бисексуальность) попадала каждая шестая женщина, а вот среди мужчин данный показатель составлял лишь один к 25.


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