Американские ученые выявили девять сексуальных ориентаций

Трех типов сексуальной ориентации недостаточно для описания взаимоотношений между людьми, а ориентация изменяется и развивается до 30 лет, говорится в опубликованном в издании Journal of Sex исследовании.

Американская исследовательница Кристин Кэсл из Политехнического университета Виргинии использовала данные опроса, в рамках которого молодые люди и девушки в возрасте 16-18 лет отвечали на вопрос о том, какой пол для них является более привлекательным, какого пола их партнеры и как они идентифицируют себя (гетеро-, гомо- или бисексуал), пишет «Вести. Наука».

Далее все опрошенные отвечали на те же самые вопросы еще три раза. Последнее анкетирование проводилось в возрасте 30 лет. Всего в исследовании приняли участие семь тысяч человек.

На основе полученных данных Кэсл описала девять видов сексуальных ориентаций, так как в ходе исследования оказалось, что трех недостаточно для описания. Также она отметила, что сексуальность людей меняется с течением времени.

«Сексуальная ориентация включает многие жизненные аспекты: кто нас больше привлекает, с кем мы имеем сексуальные связи и какова наша самоидентичность. До сих пор исследователи фокусировались в основном только на одном из этих аспектов для измерения и распределения людей по категориям. Однако это может быть излишним упрощением ситуации. Например, некоторые люди, относящие себя к гетеросексуалам, сообщали об отношениях с людьми своего пола», – пишет Кэсл.

По мнению ученого, мужчин можно распределить по четырем группам: лица традиционной ориентации или гетеросексуалы (87,4% опрошенных), мужчины преимущественно традиционной ориентации (3,8%), гомосексуалы на этапе становления (2,4%) и лица с минимальными сексуальными проявлениями (6,5%).

При этом для описания женской сексуальности исследовательнице потребовались пять категорий: лица традиционной ориентации (73,8%), преимущественно традиционной (10,2%), бисексуалы на этапе становления (7,5%), лесбиянки на этапе становления (1,5%) и женщины с минимальными сексуальными проявлениями (7%).

Исследование показало, что люди, которые выбирают партнеров противоположного пола, показывают самую маленькую изменчивость сексуальной ориентации через годы. Те, кто находился в середине «спектра» или на этапе становления в качестве лица нетрадиционной ориентации, наоборот, показали максимальные изменения в течение времени.

Например, 67% женщин с преимущественно традиционной ориентацией в двадцать с небольшим лет считали сексуально привлекательными оба пола, однако к 30 годам они выбирали уже только мужчин. При этом женщины показали наибольшую изменчивость ориентации с возрастом.

Автор исследования отметила, что в середину спектра (бисексуальность) попадала каждая шестая женщина, а вот среди мужчин данный показатель составлял лишь один к 25.