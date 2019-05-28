Сербия направила к границе с Косово МиГ-29

Из сербского города Кралево вышла колонна военных автомобилей с солдатами и вооружением, они направились к поселку Рашка недалеко от административной границы Сербии с Косово; также на границу вылетел МиГ-29 ВВС Сербии, сообщает сербская радиостанция Б92.

Перед выходом колонны в казарме побывал министр обороны Сербии Александр Вулин, передает «Интерфакс».

Ранее президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о приведении в полную боеготовность армии страны.

Напомним, полиция самопровозглашенного Косово на севере края во вторник в 5.55 (6.55 мск) начала акцию на севере Косово и Метохии, задержаны 22 человека. В том числе был задержан сотрудник миссии ООН в Косово, гражданин России Михаил Краснощеков, который был отпущен, но попал в больницу.

Отметим, что за акцией полиции Косово последовали протесты местного населения – люди стали строить баррикады на дорогах. Косовские спецназовцы взяли их штурмом с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат.