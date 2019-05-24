Трамп осудил вторжение США в Ирак

Соединенным Штатам не следовало в 2003 году вторгаться в Ирак с целью свержения президента этой страны Саддама Хусейна, а также наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Трамп уточнил, что говорит прежде всего об иракской кампании, развязанной президентом США Джорджем Бушем – младшим, передает ТАСС.

«Следовало ли нам входить в Ирак, нападать на Ирак, который не уничтожал Всемирный торговый центр? Это была страна, не способствовавшая росту терроризма. Террористов в Ираке моментально убивали», – подчеркнул глава Белого дома.

Он также не согласился с утверждением, что США за последние годы якобы слишком сильно сократили масштабы своего военного присутствия на Ближнем Востоке.

«Нет, я так не думаю. Считаю, что нам там не следовало находиться. Я унаследовал эту неразбериху. Следовало ли нам там находиться? Нет, не следовало», – подчеркнул Трамп.

«А теперь речь идет о сложной ситуации, – продолжал глава Белого дома. – Мне кажется, нам не следовало находиться на Ближнем Востоке».

При этом Трамп поставил себе в заслугу уничтожение запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» в Сирии и Ираке.

Напомним, на прошлой неделе США признали «освобожденный» ими Ирак в высшей степени опасным государством, где американцев ждет «похищение, увечья или смерть». Тогда же Госдеп распорядился вывезти из Ирака всех американских госслужащих, а Бахрейн призвал своих граждан срочно уехать из Ирака и Ирана.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США готовятся к войне с Ираном, а также рассказывала, что одной из главных причин возникновения (запрещенной в России) террористической группировки «Исламское государство» стало американское вторжение в Ирак.

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