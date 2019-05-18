Бахрейн призвал своих граждан срочно уехать из Ирака и Ирана

Власти Бахрейна призвали своих подданных в Ираке и Иране срочно покинуть территорию этих стран, об этом сообщило местное телевидение.

МИД Бахрейна выдал рекомендацию подданным королевства не ездить в Ирак и Иран «из-за нестабильной обстановки в этих государствах», передает ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.

Также ведомство призвало находящихся в этих странах граждан Бахрейна «в срочном порядке вернуться на родину».

Напомним, в среду США заявили об угрозе со стороны Ирана; из ряда иракских городов эвакуировали неоперативный персонал американских дипломатических миссий.