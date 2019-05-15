Расшифрован самый загадочный манускрипт Средневековья

Британский лингвист Герард Чешир из Бристольского университета заявил, что смог расшифровать манускрипт Войнича, по его словам, этот текст был записан на одном из исчезнувших диалектов романских языков.

«Манускрипт был написан на протороманском языке, предке тех диалектов этой языковой семьи, на которых сейчас говорят в Португалии, Франции, Испании и других странах. Его повсеместно использовали в Средиземноморье во времена Средневековья, но на нем почти никто не писал, так как латынь оставалась языком знати, церкви и государства. Поэтому этот язык бесследно исчез», – рассказал Чешир, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Romance Studies.

Отмечается, что найденный в 1912 году манускрипт, считающийся самым загадочным документом Средневековья, записан непонятными символами. Некоторые ученые предполагали, что это – шифрованные данные, часть исследователей считала, что текст невозможно расшифровать.

Чешир сравнил манускрипт с другим текстом, написанным похожим подчерком и в похожем стиле на неаполитанском языке.

«Я понял, что манускрипт не был зашифрован, а просто написан на языке, чей алфавит состоял из знакомых и незнакомых нам символов. В нем не было заглавных букв, двойных согласных, знаков препинания, хотя у некоторых символов были поставлены знаки, похожие на акценты или пунктуацию. При этом в нем были дифтонги, трифтонги и даже сложные гласные из четырех и пяти элементов», – пояснил ученый.

Исследователь попытался прочитать манускрипт, руководствуясь этой идеей, и ему удалось расшифровать несколько десятков предложений и описаний и раскрыть их смысл.

Чешир отметил, что прочитанные страницы являются неким медицинским сборником и своеобразной исторической энциклопедией. Сам манускрипт Войчича был подготовлен монашками Доминиканского ордена для королевы Арагона Марии Кастильской в середине XV века.

В тексте также идет речь об извержении вулкана на острове Вулькано в 1444 году и о спасении выживших от последствий катаклизма.

Лингвист рассчитывает расшифровать остальные 200 страниц манускрипта, проверить теории коллег и составить словарь протороманского языка.