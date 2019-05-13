Тулеев пожаловался на отвернувшихся от него соратников

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев признался, что после трагедии в «Зимней вишне» и последовавшей отставки от него отвернулись его соратники, которых он «воспитал».

«Пока человек у власти, его почитают, ему улыбаются, здороваются три раза в день, друзей много, он всем нужен… А как только оставил пост – вокруг пустота. То есть те люди, в которых ты вложил столько сил, ума, опыта, практически воспитал их, они первыми и отвернулись. Вначале, конечно, было обидно, но сейчас я понимаю, что всеми движет страх за свою карьеру, должность», – приводятся его слова на сайте Кузбасского регионального института развития профессионального образования, который Тулеев сейчас возглавляет.

Он рассказал, что ему сейчас «очень тяжело на душе», хотя решение уйти в отставку он по-прежнему считает правильным.

«Я перенес две сложнейшие операции. После них необходима реабилитация. Да и трагедия в «Зимней вишне» сильно подкосила здоровье», – сказал Тулеев.

После пожара в ТРК «Зимняя вишня» в марте 2018 года, который унес жизни 60 человек, Тулеев попросил президента Владимира Путина об отставке с поста губернатора Кузбасса. Глава государства принял прошение, врио губернатора был назначен и позже избран Сергей Цивилев.

В начале апреля Совет народных депутатов Кемеровской области утвердил Тулеева спикером регионального парламента, в сентябре он стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования.