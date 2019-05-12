Кокорину пообещали золотую медаль чемпиона России

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин получит золотую медаль чемпиона России, заявил президент-генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

«Кокорин получит золотую медаль чемпиона России», – сказал Медведев, слова которого передает РИА «Новости».

Напомним, 4 мая футбольный клуб «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Ранее в этом сезоне Кокорин провел за «Зенит» три игры в Российской премьер-лиге.

В среду Пресненский суд Москвы признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в побоях и хулиганстве, приговорив их к реальному сроку заключения: игрок «Зенита» приговорен к полутора годам колонии общего режима, а футболист «Краснодара» – к году и пяти месяцам.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о значении приговора Кокорину и Мамаеву для национальной элиты.

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