Из-за пожара на подземной парковке в Москве эвакуировали более 400 человек

Более 400 человек эвакуировали из жилых домов на севере Москвы в связи с пожаром на подземной парковке, один человек пострадал, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Из домов эвакуированы более 400 человек, один человек госпитализирован», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Пожар удалось потушить. На парковке находилось 36 машин.

Ранее было опубликовано видео на подземной парковке в жилом доме на Ленинградском шоссе Москвы.