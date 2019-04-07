Опубликовано видео пожара на подземной парковке в доме на севере Москвы

На Ленинградском шоссе Москвы горит подземная парковка жилого многоэтажного дома, в сети опубликовано видео с места пожара.

На кадрах видны клубы дыма, поднимающиеся из подземной парковки. Из здания эвакуируют людей, сообщает РЕН-ТВ.

По данным ГУ МЧС по Москве, пожару присвоен второй ранг сложности, передает РИА «Новости».

Горит подземная парковка жилого дома №29 на Ленинградском шоссе. Горят два гаражных бокса, с огнем борются 50 человек и 19 единиц техники. Изначально площадь пожара составляла 50 квадратных метров, однако позже она увеличилась до 500 кв.м.

Пожарные вывели из подземного паркинга одного человека, его передали медикам.