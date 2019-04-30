Названы страны-лидеры по инвестициям в НИОКР

Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея составило рейтинг стран-лидеров по инвестициям в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) на основе анализа данных за 2017 год.

По данным южнокорейского ведомства, показатель интенсивности НИОКР в Республике Корея составил 4,55%, таким образом страна вышла на первое место в мире по доле инвестиций в новые разработки и исследования по отношению к ВВП, передает ТАСС.

Следом в списке идет Израиль (4,54%). Третье место в рейтинге заняла Швейцария. Далее следуют Швеция, Япония, Австрия, Дания, Германия, США и Финляндия.

Отмечается, что средний показатель по Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) составил 2,37%, что немного выше, чем в 2016 году. Это объясняется увеличением соответствующих инвестиций в Республике Корея, США и Японии.

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