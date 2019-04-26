Киев сравнил выдачу паспортов в Донбассе с действиями нацистов

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что решение Москвы упростить порядок выдачи российских паспортов жителям Донбасса напомнило ей действия нацистов во время Второй мировой войны.

В своем Facebook она написала, что практика давать гражданство жителям оккупированных территорий использовалась нацистами в Европе, чтобы население можно было призывать в армию.

«Практика предоставления гражданства на оккупированных территориях активно использовалась в Европе нацистами. Нацисты навязывали немецкое гражданство населению оккупированных территорий, через которое на население распространялся принудительный призыв в армию и принудительный труд», – отметила она.

Зеркаль считает, что Россия якобы нарушила один из «краеугольных» принципов международного права – «ex injuria jus non oritur», что в переводе с латыни означает «Право не возникает из правонарушения».

Она выразила уверенность, что другие государства не признают права России в результате применения данного указа.

«Действия России являются эскалацией конфликта и основанием для усиления сдерживающих действий против России», – заключила она.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала считать выдачу паспортов жителям Донбасса гуманитарным коридором.

Напомним, президент Владимир Путин в среду ввел упрощенную процедуру получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что жители Донбасса де-факто стали россиянами.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной.