Москалькова назвала выдачу паспортов жителям Донбасса гуманитарным коридором

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.

Как сообщила Москалькова, она получала многочисленные обращения жителей Донбасса, просивших помочь им в реализации «неотъемлемых прав человека». Омбудсмен указала, что из-за блокады, установленной Киевом, многие жители региона лишились работы, а также возможности получить качественные образование и медицинскую помощь.

Жители Донбасса сталкиваются с огромными трудностями при получении пенсий и социальных пособий, а из-за отсутствия признаваемыми другими государствами документов не могут выехать за границу, лишившись права на свободу передвижения, говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Москалькова подчеркнула, что Киев не собирается отказываться от изоляции региона, которая грозит гуманитарной катастрофой.

Действия России открыли для жителей ДНР и ЛНР «гуманитарный коридор», который позволит им получить социальную поддержку, работу, образование, медицинскую помощь. Жители Донбасса смогут реализовать права, закрепленные в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 года.

Подчеркивается, что получение гражданства России является добровольным, отказываться от гражданства Украины не требуется. Москалькова напомнила, что в последние годы граждане Украины активно получают паспорта Венгрии и Румынии.

«В условиях тяжелой гуманитарной ситуации на Юго-Востоке Украины

Россия не бросает на произвол судьбы людей, с которыми нас роднит общая многовековая история»,

– говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Путин в среду ввел упрощенную процедуру получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также был анонсирован выход еще одного указа по гражданству для выходцев из Донбасса.