Зеленский отреагировал на результаты экзитполов

Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, с большим отрывом от Петра Порошенко побеждает на выборах, выразил благодарность избирателям после закрытия участков для голосования.

«Не будет какого-то пафоса, просто хочу сказать спасибо своим родителями за поддержку, моей жене за силу и выдержку (...) украинцам, которые меня поддержали, спасибо тем, кто сделал другой выбор. Я обещаю, что никогда не подведу вас», – приводит его слова ТАСС.

Перед объявлением экзитполов Зеленский сказал, что настроение у него хорошее, но он хочет отдохнуть.

В воскресенье, 21 апреля, на Украине прошел второй тур президентских выборов. По данным экзитполов, Зеленский разгромно побеждает Порошенко: шоумен набирает 72,5%, Порошенко получает почти в два с половиной раза меньше – 27,5%.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему новому президенту Украины уже выражают сочувствие.

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