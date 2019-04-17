Власти Сингапура запланировали принять закон о борьбе с фейками до конца 2019 года

Министр связи и информации Сингапура Ишваран заявил, что власти страны планируют принять закон против фейковых новостей в Сети во второй половине 2019 года.

В интервью агентству Bloomberg Ишваран подчеркнул, что законопроект «никоим образом не будет применяться в отношении критики, личного мнения граждан, сатиры или пародии», пишет The Independent.

«Мы хотим, чтобы свобода слова продолжала беспрепятственно существовать в интернете», – заявил министр.

В начале апреля сообщалось, что власти Сингапура готовят к принятию закон против фейковых новостей, предполагающий, что интернет-порталы должны удалять новостные материалы, содержащие недостоверную информацию. При этом что под удар попадут такие компании, как Facebook, Google, Twitter, которые открыли свои азиатские представительства именно в Сингапуре. В случае, если эти платформы вовремя не удалят фейковую информацию, они вынуждены будут платить миллионные штрафы.

В марте в России вступили в силу закон об ответственности за оскорбление государственных институтов и символов власти, а также закон о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации, который в блогосфере известен как «закон о фейках». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что запрещают новые законы.