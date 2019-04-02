Власти Сингапура решили принять закон о борьбе с фейками

Власти Сингапура готовят к принятию закон против фейковых новостей, предполагающий, что интернет-порталы должны удалять новостные материалы, содержащие недостоверную информацию.

Премьер-министр страны Ли Сянь Лун считает, что закон будет эффективным инструментом для борьбы с дезинформацией. Он уточнил, что закон потребует от СМИ исправлять фейковые новости, а также сообщать читателям о произошедших изменениях.

При этом что под удар попадут такие компании, как Facebook, Google, Twitter, которые открыли свои азиатские представительства именно в Сингапуре. В случае, если эти платформы вовремя не удалят фейковую информацию, они вынуждены будут платить миллионные штрафы, пишет The Guardian.

На прошлой неделе в России вступили в силу закон об ответственности за оскорбление государственных институтов и символов власти, а также закон о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации, который в блогосфере известен как «закон о фейках». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что запрещают новые законы.