Грузинский курсант совершил «насильственные действия» над американкой

Курсант грузинской национальной военной академии в Гори совершил «насильственные действия» по отношению к американской сослуживице, которая уже покинула страну, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

В академии телекомпании «Рустави-2» сказали, что американка указала на виновника происшествия и место, где оно произошло – в одном из учебных помещений.

По данным телекомпании, в случившемся разбираются совместно американская и грузинская стороны.

Инцидент мог произойти 4 апреля, когда грузинские и иностранные курсанты – кадеты проводили праздничное мероприятие и, несмотря на запрет, они могли принимать алкогольные напитки.

Со своей стороны министр обороны Грузии Леван Изория назвал сведения телекомпании «дезинформацией» и отметил, что «Рустави-2» ведет целенаправленную деятельность против его ведомства.

Бывший глава военного ведомства Дмитрий Шашкин, комментируя телекомпании ситуацию, заявил, что в армии Грузии «полный бардак», если подтвердятся сообщения о насилии и распитии алкоголя.