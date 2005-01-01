Уилла Смита раскритиковали за недостаточно темную кожу

Желание актера Уилла Смита сняться в роли отца сестер-теннисисток Серены и Винус Уильямс вызвал критику в США, сообщает Би-би-си.

Как передает «Интерфакс», Смита посчитали слишком светлым для роли Ричарда Уильямса.

По мнению критиков, утверждение Смита на роль отца спортсменок можно расценить как колоризм, т.е. дискриминацию по отношению к более темнокожим внутри одной расы.

Отмечается, что зрители боятся распространения такой тенденции в кино, на телевидении и индустрии моды.

В 2016 году критике за недостаточно темный цвет кожи подверглась актриса Зоуи Салдана, сыгравшая темнокожую певицу Нину Симон.

Ранее на Западе пользователи соцсетей назвали расистскими угольные маски для очистки пор лица, так как они якобы напоминают лица чернокожих.