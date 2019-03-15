Запад назвал условие передачи Сирии миллиардов долларов

США, Германия, Франция и Британия не начнут помогать в восстановлении Сирии, пока там не начнется «настоящее политическое урегулирование».

Об этом говорится в заявлении стран, передает РИА «Новости».

Накануне Евросоюз пообещал, что международные финансовые институты и доноры будут готовы предоставить Сирии и региону свыше 20 млрд долларов в виде займов на льготных условиях.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявлял, что Саудовская Аравия выделит средства на восстановление Сирии.