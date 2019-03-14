ЕС пообещал Сирии льготные кредиты на 20 млрд долларов

В заявлении по итогам международной конференции в Брюсселе говорится о готовности международных финансовых институтов и доноров предоставить Сирии и региону свыше 20 млрд долларов в виде займов на льготных условиях.

«Кроме того, международные финансовые институты и доноры объявили около 20,7 млрд долларов США в виде займов на льготных условиях», – передает РИА «Новости» текст заявления.

В прошлом году постпред России при ЕС Владимир Чижов говорил, что участники первой брюссельской конференции по Сирии 2017 года собирались предоставить 7,5 млрд долларов, а реально поступила лишь половина. Он раскритиковал Европейский союз за то, что к участию в конференции не был приглашен Дамаск.

Добавим также, ранее в Белом доме заявляли, что США являются «донором номер один в отношении Сирии в гуманитарном аспекте».