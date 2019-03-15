Российские космонавты решили «помыть окна» на МКС

В мае российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин выйдут в открытый космос, чтобы очистить иллюминаторы российского сегмента Международной космической станции (МКС).

Космонавты проведут очистку модулей МКС, а также проведут научно-прикладные исследования и эксперименты. Выход планируется осуществить 29 мая, сообщается на сайте ракетно-космической корпорации «Энергия».

В частности, в рамках эксперимента «Тест» космонавтам нужно будет взять образцы с поверхности станции, по которым отследят влияние бактерий на микроразрушение оболочки МКС. Все эти факторы отражаются на космических полетах.

Кроме того, космонавты снимут панели «Выносливость» с образцами конструкционных материалов. Эти конструкции используются в космосе для изучения влияния на них космического полета. Также Кононенко и Овчинин установят новые планшеты на поверхности МКС.

Сообщается, что в российской программе полетов это – единственный плановый выход в открытый космос в 2019 году.

Как сообщила газета ВЗГЛЯД, 14 марта российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-12» стартовала с космодрома Байконур. Россияне из нового экипажа пробудут на МКС 203 дня.

Отметим, что это вторая попытка отправить экипаж на МКС. Овчинин и Хейг должны были отправиться на орбитальную станцию еще в октябре 2018 года на корабле «Союз МС-10», однако на этапе отделения от ракеты боковых блоков первой ступени произошла авария.